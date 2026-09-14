Montagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Montag tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.53 Prozent stärker bei 2’231.51 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.261 Prozent fester bei 2’225.59 Punkten, nach 2’219.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’225.59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’231.53 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’318.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SLI 2’187.02 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 2’012.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.74 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 3.21 Prozent auf 97.12 CHF), Roche (+ 2.82 Prozent auf 353.90 CHF), Novartis (+ 1.82 Prozent auf 114.08 CHF), Sonova (+ 1.77 Prozent auf 230.20 CHF) und Lindt (+ 1.66 Prozent auf 8’560.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-4.07 Prozent auf 589.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.90 Prozent auf 76.38 CHF), Amrize (-1.18 Prozent auf 32.77 CHF), Holcim (-0.91 Prozent auf 69.80 CHF) und Richemont (-0.49 Prozent auf 174.15 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 175’870 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 289.423 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7.04 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch