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SLI im Blick 05.10.2026 12:26:13

Montagshandel in Zürich: SLI im Aufwind

Montagshandel in Zürich: SLI im Aufwind

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

ABB
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.42 Prozent höher bei 2’219.82 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.250 Prozent auf 2’216.17 Punkte an der Kurstafel, nach 2’210.64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’209.99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’225.63 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2’299.48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 2’313.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 2’027.43 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3.20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 1.43 Prozent auf 73.68 CHF), Straumann (+ 1.36 Prozent auf 91.02 CHF), Galderma (+ 1.25 Prozent auf 162.55 CHF), Givaudan (+ 1.22 Prozent auf 3’401.00 CHF) und Sonova (+ 1.13 Prozent auf 251.20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1.12 Prozent auf 80.98 CHF), Lindt (-0.66 Prozent auf 7’490.00 CHF), Sika (-0.57 Prozent auf 182.75 CHF), Geberit (-0.56 Prozent auf 535.00 CHF) und Logitech (-0.56 Prozent auf 85.92 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 895’588 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 296.513 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3764 18.06.2027 160676343
Long 12.1104 20.11.2026 160676335
Long 405.7 16.10.2026 158827710
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.5351 18.06.2027 157230577
Short 811.4 20.11.2026 160676691
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3745 12.08 157036486
Long 11.9324 6.74 160910434
Long 26.1742 2.10 161357081
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1455 12.37 157036030
Short 11.9324 4.89 157689040
Short 19.319 1.81 161114140
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -56.07 134029532
Long 8 -27.08 152739223
Long 12 -8.15 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 15’110.41 8.96 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’758.38 05.10.2026 12:50:40
Long 13’149.93 19.11 SXBT2U
Long 12’868.41 13.80 SRWB1U
Long 12’307.65 8.84 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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