Montagshandel in Zürich: SLI im Aufwind

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.42 Prozent höher bei 2’219.82 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.250 Prozent auf 2’216.17 Punkte an der Kurstafel, nach 2’210.64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’209.99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’225.63 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2’299.48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 2’313.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 2’027.43 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3.20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 1.43 Prozent auf 73.68 CHF), Straumann (+ 1.36 Prozent auf 91.02 CHF), Galderma (+ 1.25 Prozent auf 162.55 CHF), Givaudan (+ 1.22 Prozent auf 3’401.00 CHF) und Sonova (+ 1.13 Prozent auf 251.20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1.12 Prozent auf 80.98 CHF), Lindt (-0.66 Prozent auf 7’490.00 CHF), Sika (-0.57 Prozent auf 182.75 CHF), Geberit (-0.56 Prozent auf 535.00 CHF) und Logitech (-0.56 Prozent auf 85.92 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 895’588 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 296.513 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch