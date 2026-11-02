|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
02.11.2026 17:58:13
Montagshandel in Zürich: SLI beendet die Sitzung im Plus
Letztendlich zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.
Am Montag stieg der SLI via SIX zum Handelsende um 0.39 Prozent auf 2’380.73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.401 Prozent auf 2’361.87 Punkte an der Kurstafel, nach 2’371.38 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2’360.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’382.57 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 2’210.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 2’289.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 2’011.15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.68 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’382.57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Amrize (+ 4.46 Prozent auf 35.36 CHF), Straumann (+ 3.32 Prozent auf 100.65 CHF), Sika (+ 3.15 Prozent auf 184.75 CHF), Holcim (+ 3.10 Prozent auf 71.10 CHF) und Geberit (+ 2.51 Prozent auf 589.00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Novartis (-1.69 Prozent auf 131.52 CHF), Roche (-1.54 Prozent auf 397.20 CHF), VAT (-0.70 Prozent auf 564.60 CHF), Galderma (-0.70 Prozent auf 191.50 CHF) und Zurich Insurance (-0.32 Prozent auf 623.60 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3’504’026 Aktien gehandelt. Mit 348.709 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.12 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Holcim AG
|
17:58
|Montagshandel in Zürich: SLI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Holcim Aktie News: Holcim am Montagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:29
|Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag höher (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Montagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Zürich: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’380.73
|0.39%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.