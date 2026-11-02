Montagshandel in Zürich: SLI beendet die Sitzung im Plus

Am Montag stieg der SLI via SIX zum Handelsende um 0.39 Prozent auf 2’380.73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.401 Prozent auf 2’361.87 Punkte an der Kurstafel, nach 2’371.38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’360.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’382.57 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 2’210.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 2’289.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 2’011.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.68 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’382.57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Amrize (+ 4.46 Prozent auf 35.36 CHF), Straumann (+ 3.32 Prozent auf 100.65 CHF), Sika (+ 3.15 Prozent auf 184.75 CHF), Holcim (+ 3.10 Prozent auf 71.10 CHF) und Geberit (+ 2.51 Prozent auf 589.00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Novartis (-1.69 Prozent auf 131.52 CHF), Roche (-1.54 Prozent auf 397.20 CHF), VAT (-0.70 Prozent auf 564.60 CHF), Galderma (-0.70 Prozent auf 191.50 CHF) und Zurich Insurance (-0.32 Prozent auf 623.60 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3’504’026 Aktien gehandelt. Mit 348.709 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.12 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch