OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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05.10.2026 17:58:12
Montagshandel in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX Prime
Der ATX Prime entwickelte sich heute positiv.
Am Montag legte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0.40 Prozent auf 3’308.71 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 3’295.22 Punkte an der Kurstafel, nach 3’295.49 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’312.90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3’268.27 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der ATX Prime bei 3’369.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’227.82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’377.15 Punkte.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24.47 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 3.70 Prozent auf 2.24 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.44 Prozent auf 29.40 EUR), Frequentis (+ 2.08) Prozent auf 68.60 EUR), Raiffeisen (+ 1.80 Prozent auf 59.40 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.79 Prozent auf 227.00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7.63 Prozent auf 0.46 EUR), Rosenbauer (-1.90 Prozent auf 62.00 EUR), PORR (-1.90 Prozent auf 31.05 EUR), UBM Development (-1.84 Prozent auf 16.00 EUR) und Semperit (-1.54 Prozent auf 19.15 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 292’508 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44.128 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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