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02.11.2026 17:58:13
Montagshandel in Wien: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im ATX
ATX-Kurs am Montag zum Handelsende.
Letztendlich ging der ATX nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 6’430.27 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 185.697 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.008 Prozent auf 6’419.54 Punkte an der Kurstafel, nach 6’420.03 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6’468.20 Punkte, das Tagestief hingegen 6’408.25 Zähler.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 6’718.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der ATX 6’457.92 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 4’808.16 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20.15 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 4.74 Prozent auf 17.00 EUR), STRABAG SE (+ 3.17 Prozent auf 104.20 EUR), voestalpine (+ 2.47 Prozent auf 42.32 EUR), Lenzing (+ 2.41 Prozent auf 11.06 EUR) und CA Immobilien (+ 2.40 Prozent auf 21.30 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil OMV (-3.02 Prozent auf 73.85 EUR), AT S (AT&S) (-2.83 Prozent auf 130.60 EUR), Verbund (-0.43 Prozent auf 69.20 EUR), Palfinger (-0.36 Prozent auf 27.55 EUR) und EVN (-0.33 Prozent auf 29.85 EUR).
Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 401’195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.108 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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