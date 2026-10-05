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ATX-Kursverlauf 05.10.2026 15:58:10

Montagshandel in Wien: So performt der ATX aktuell

Montagshandel in Wien: So performt der ATX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Wien am ersten Tag der Woche.

BAWAG
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Am Montag steht der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.06 Prozent im Minus bei 6’714.32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 189.278 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.009 Prozent auf 6’717.67 Punkte an der Kurstafel, nach 6’718.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’755.51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’660.75 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 6’858.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6’565.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 4’756.79 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.46 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 1.65 Prozent auf 21.55 EUR), DO (+ 1.04 Prozent auf 195.00 EUR), Erste Group Bank (+ 0.97 Prozent auf 114.70 EUR), Lenzing (+ 0.73 Prozent auf 13.84 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.69 Prozent auf 17.42 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil PORR (-1.58 Prozent auf 31.15 EUR), voestalpine (-1.40 Prozent auf 43.70 EUR), BAWAG (-1.13 Prozent auf 174.80 EUR), Palfinger (-1.11 Prozent auf 26.75 EUR) und Andritz (-0.96 Prozent auf 82.20 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 185’842 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 44.128 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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