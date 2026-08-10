Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’885 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9352 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’362 0.4%  Bitcoin 51’763 -1.2%  Dollar 0.8102 0.3%  Öl 87.4 4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Santander kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an - Aktie im Blick
Analyst: Darum könnte SpaceX bald zur Gefahr für CoreWeave und Nebius werden
Strategy-Aktie: Erneuter Bitcoin-Verkauf und Kritik an Saylor
Suche...
ETF Sparplan

FACC Aktie 24617655 / AT00000FACC2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX Prime-Performance im Blick 10.08.2026 12:26:11

Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Montagmittag

Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Montagmittag

Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime am ersten Tag der Woche.

Raiffeisen
57.21 CHF -2.59%
Kaufen Verkaufen

Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0.14 Prozent auf 3’282.21 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.006 Prozent auf 3’277.94 Punkte an der Kurstafel, nach 3’277.74 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’287.51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3’273.08 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’189.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’910.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’358.81 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 23.48 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5.99 Prozent auf 152.20 EUR), Telekom Austria (+ 2.41 Prozent auf 10.20 EUR), Polytec (+ 1.65 Prozent auf 4.92 EUR), CA Immobilien (+ 1.65 Prozent auf 24.65 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.56 Prozent auf 18.28 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Rosenbauer (-2.17 Prozent auf 63.00 EUR), BAWAG (-1.42 Prozent auf 180.30 EUR), FACC (-1.19 Prozent auf 16.62 EUR), Raiffeisen (-1.04 Prozent auf 62.05 EUR) und Österreichische Post (-0.81 Prozent auf 30.55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 113’325 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 46.614 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.13 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Raiffeisen

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FACC AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Telekom-Aktie deutlich höher: Konzern greift nach operativem Gewinnplus tief in die Kasse - Milliarden für eigene Aktien

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX Prime 3’276.95 -0.02%