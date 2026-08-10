Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Montagmittag

Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0.14 Prozent auf 3’282.21 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.006 Prozent auf 3’277.94 Punkte an der Kurstafel, nach 3’277.74 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’287.51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3’273.08 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’189.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’910.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’358.81 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 23.48 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5.99 Prozent auf 152.20 EUR), Telekom Austria (+ 2.41 Prozent auf 10.20 EUR), Polytec (+ 1.65 Prozent auf 4.92 EUR), CA Immobilien (+ 1.65 Prozent auf 24.65 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.56 Prozent auf 18.28 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Rosenbauer (-2.17 Prozent auf 63.00 EUR), BAWAG (-1.42 Prozent auf 180.30 EUR), FACC (-1.19 Prozent auf 16.62 EUR), Raiffeisen (-1.04 Prozent auf 62.05 EUR) und Österreichische Post (-0.81 Prozent auf 30.55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 113’325 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 46.614 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.13 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch