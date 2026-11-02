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02.11.2026 12:26:34
Montagshandel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittag steigen
Heute zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.
Am Montag geht es im ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse um 0.64 Prozent auf 3’172.49 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.007 Prozent auf 3’152.16 Punkte an der Kurstafel, nach 3’152.39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3’177.21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’146.94 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 02.10.2026, mit 3’295.49 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’181.80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 2’393.94 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19.35 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3’448.52 Punkte. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 2.97 Prozent auf 104.00 EUR), DO (+ 2.88 Prozent auf 214.50 EUR), Flughafen Wien (+ 2.70 Prozent auf 53.20 EUR), PORR (+ 2.38 Prozent auf 32.20 EUR) und Wienerberger (+ 2.28 Prozent auf 16.60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Polytec (-9.39 Prozent auf 4.44 EUR), Wolford (-6.42 Prozent auf 2.04 EUR), Kapsch TrafficCom (-5.13 Prozent auf 3.70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3.02 Prozent auf 28.90 EUR) und Warimpex (-2.13 Prozent auf 0.46 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Polytec-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 94’312 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 42.108 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.46 zu Buche schlagen. Mit 6.28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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