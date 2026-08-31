Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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31.08.2026 17:58:02
Montagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone
Der ATX Prime notierte zum Handelsende im negativen Bereich.
Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.23 Prozent schwächer bei 3’328.25 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.003 Prozent auf 3’335.66 Punkte an der Kurstafel, nach 3’335.76 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’363.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’327.47 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Der ATX Prime bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 3’181.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, stand der ATX Prime bei 3’039.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’304.45 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 25.21 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’363.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 2.56 Prozent auf 2.40 EUR), OMV (+ 2.39 Prozent auf 68.50 EUR), Vienna Insurance (+ 2.12 Prozent auf 72.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.96 Prozent auf 31.25 EUR) und Flughafen Wien (+ 1.89 Prozent auf 54.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen STRABAG SE (-4.74 Prozent auf 94.50 EUR), AMAG (-3.57 Prozent auf 27.00 EUR), PORR (-3.25 Prozent auf 37.25 EUR), DO (-2.87 Prozent auf 203.00 EUR) und Semperit (-2.02 Prozent auf 16.95 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 559’742 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48.013 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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