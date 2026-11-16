ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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16.11.2026 17:58:15
Montagshandel in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsende im Minus
Der ATX Prime zeigte sich schlussendlich mit negativen Notierungen.
Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0.38 Prozent leichter bei 3’248.87 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.006 Prozent auf 3’261.33 Punkte an der Kurstafel, nach 3’261.14 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 3’247.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’266.95 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3’219.68 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der ATX Prime bei 3’316.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 2’411.29 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22.22 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 9.00 Prozent auf 69.00 EUR), Wolford (+ 8.00 Prozent auf 2.16 EUR), Addiko Bank (+ 2.44 Prozent auf 25.20 EUR), Österreichische Post (+ 2.02 Prozent auf 32.75 EUR) und Vienna Insurance (+ 1.42 Prozent auf 78.30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Semperit (-6.76 Prozent auf 15.85 EUR), AT S (AT&S) (-5.02 Prozent auf 117.20 EUR), Kapsch TrafficCom (-4.70 Prozent auf 3.45 EUR), Rosenbauer (-3.79 Prozent auf 55.80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-3.39 Prozent auf 74.00 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 352’011 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45.021 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6.57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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