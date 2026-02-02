Montagshandel in Wien: ATX Prime gibt zum Start des Montagshandels nach

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.80 Prozent leichter bei 2’757.12 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.010 Prozent auf 2’779.05 Punkte an der Kurstafel, nach 2’779.34 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’742.83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’780.01 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 02.01.2026, mit 2’658.16 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2’393.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 1’932.26 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.72 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2’809.51 Punkten. Bei 2’638.17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 7.84 Prozent auf 3.30 EUR), Warimpex (+ 3.95 Prozent auf 0.50 EUR), Addiko Bank (+ 3.53 Prozent auf 26.40 EUR), UBM Development (+ 2.51 Prozent auf 20.40 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0.68 Prozent auf 5.90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen voestalpine (-2.75 Prozent auf 38.90 EUR), Lenzing (-2.35 Prozent auf 24.90 EUR), OMV (-2.26 Prozent auf 48.92 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.74 Prozent auf 31.15 EUR) und FACC (-1.24 Prozent auf 11.14 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 34’720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.525 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die CPI Europe-Aktie präsentiert mit 5.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch