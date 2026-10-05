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05.10.2026 09:28:16
Montagshandel in Wien: ATX fällt zum Start des Montagshandels zurück
Der ATX gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.01 Prozent leichter bei 6’717.86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 189.278 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.009 Prozent auf 6’717.67 Punkte an der Kurstafel, nach 6’718.25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’711.90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’736.17 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’858.28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6’565.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4’756.79 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 25.53 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 5.24 Prozent auf 14.46 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.92 Prozent auf 17.46 EUR), OMV (+ 0.71 Prozent auf 71.00 EUR), CA Immobilien (+ 0.71 Prozent auf 21.35 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0.67 Prozent auf 224.50 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil STRABAG SE (-1.16 Prozent auf 102.20 EUR), BAWAG (-0.96 Prozent auf 175.10 EUR), voestalpine (-0.81 Prozent auf 43.96 EUR), PORR (-0.79 Prozent auf 31.40 EUR) und DO (-0.62 Prozent auf 191.80 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 39’103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44.128 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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