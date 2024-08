Montagshandel in Paris: CAC 40 fällt am Mittag zurück

Am Montag fällt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 2.00 Prozent auf 7’106.76 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.230 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 2.10 Prozent schwächer bei 7’099.59 Punkten in den Montagshandel, nach 7’251.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7’029.91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’125.46 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.07.2024, bei 7’675.62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, mit 7’957.57 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der CAC 40 auf 7’315.07 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5.63 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’259.19 Punkte. Bei 7’029.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Aktuell weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 165’500 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 314.963 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

2024 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. In puncto Dividendenrendite ist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch