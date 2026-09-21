Montagshandel in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.23 Prozent stärker bei 26’848.28 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.756 Prozent auf 26’723.19 Punkte an der Kurstafel, nach 26’522.55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’848.55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 26’707.42 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’180.45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, einen Wert von 26’517.93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 22’631.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 15.55 Prozent zu. Bei 27’190.21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.26 Prozent auf 165.10 USD), Intel (+ 7.04 Prozent auf 116.25 USD), SMC (+ 6.36 Prozent auf 445.67 USD), AXT (+ 6.05 Prozent auf 74.27 USD) und PetMed Express (+ 4.35 Prozent auf 1.68 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Century Casinos (-3.51 Prozent auf 1.10 USD), Patterson-UTI Energy (-3.31 Prozent auf 11.39 USD), Heartland Express (-3.12 Prozent auf 11.50 USD), World Acceptance (-2.73 Prozent auf 177.16 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-2.42 Prozent auf 2.42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6’837’367 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.667 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch