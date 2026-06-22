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NASDAQ 100 im Blick 22.06.2026 16:01:41

Montagshandel in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

Montagshandel in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.61 Prozent fester bei 30’592.63 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.407 Prozent auf 30’529.99 Punkte an der Kurstafel, nach 30’406.19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’442.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 30’606.91 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’481.64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 23’898.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 21’626.39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Astera Labs (+ 5.24 Prozent auf 438.94 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.82 Prozent auf 117.95 USD), Take Two (+ 4.01 Prozent auf 248.88 USD), Micron Technology (+ 3.74 Prozent auf 1’176.38 USD) und Sandisk (+ 3.54 Prozent auf 2’262.00 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Rocket Lab (-4.02 Prozent auf 102.93 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.97 Prozent auf 352.88 USD), Arm (-3.83 Prozent auf 422.63 USD), Alphabet A (ex Google) (-3.79 Prozent auf 354.10 USD) und Marvell Technology (-3.08 Prozent auf 301.00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’364’240 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.452 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Long 12’885.20 13.77 S95BFU
Long 12’340.78 8.92 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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