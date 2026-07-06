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NYSE-Handel im Fokus 06.07.2026 22:33:39

Montagshandel in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im S&P 500

Montagshandel in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im S&P 500

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

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Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.72 Prozent höher bei 7’537.43 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61.919 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.385 Prozent auf 7’512.07 Punkte an der Kurstafel, nach 7’483.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’551.31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’500.97 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 7’383.74 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.04.2026, einen Stand von 6’611.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, den Wert von 6’279.35 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.90 Prozent zu. Bei 7’620.90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Arista Networks (+ 8.31 Prozent auf 173.28 USD), Western Digital (+ 7.14 Prozent auf 577.46 USD), Tesla (+ 6.69 Prozent auf 419.77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.61 Prozent auf 552.05 USD) und NetApp (+ 6.08 Prozent auf 163.55 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Advance Auto Parts (-8.45 Prozent auf 56.33 USD), O Reilly Automotive (-6.66 Prozent auf 84.24 USD), AutoZone (-6.38 Prozent auf 2’957.71 USD), Cerebras Systems (-6.27 Prozent auf 192.01 USD) und Alexandria Real Estate Equities (-5.15 Prozent auf 49.87 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 33’150’759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.127 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.49 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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