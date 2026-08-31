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NYSE-Handel im Blick 31.08.2026 22:33:37

Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

Der S&P 500 beendete den Montagshandel mit Verlusten.

Letztendlich sank der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.33 Prozent auf 7’686.14 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 62.056 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.255 Prozent schwächer bei 7’692.11 Punkten, nach 7’711.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’697.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’665.06 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 7’489.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’580.06 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6’460.26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.07 Prozent. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Tesla (+ 5.51 Prozent auf 367.95 USD), Sandisk (+ 5.50 Prozent auf 1’566.70 USD), Coinbase (+ 5.31 Prozent auf 188.12 USD), Schlumberger (+ 4.83 Prozent auf 60.10 USD) und Deere (+ 3.90 Prozent auf 654.91 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Edison International (-23.07 Prozent auf 53.98 USD), Aon (-9.53 Prozent auf 321.52 USD), Howmet Aerospace (-7.51 Prozent auf 244.95 USD), Take Two (-6.67 Prozent auf 219.70 USD) und Gap (-4.98 Prozent auf 22.31 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’338’250 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.525 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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