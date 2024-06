Montagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Am Montag schloss der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 5’283.40 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 44.508 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.384 Prozent fester bei 5’297.76 Punkten in den Handel, nach 5’277.51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’302.11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’234.32 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’127.79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’137.08 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 4’282.37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11.40 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 5’341.88 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 19.76 Prozent auf 0.03 USD), Paramount Global (+ 7.47 Prozent auf 12.80 USD), Carnival (+ 6.17 Prozent auf 16.01 USD), NVIDIA (+ 4.90 Prozent auf 1’150.00 USD) und Autodesk (+ 4.57 Prozent auf 210.82 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Tractor Supply (-6.21 Prozent auf 267.56 USD), NOV (-5.69 Prozent auf 17.75 USD), Halliburton (-5.34 Prozent auf 34.74 USD), United Rentals (-4.77 Prozent auf 637.51 USD) und Advance Auto Parts (-4.56 Prozent auf 67.42 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18’584’121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.842 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 479.04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

