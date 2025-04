Montagshandel in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.23 Prozent schwächer bei 5’062.25 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 41.837 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 3.44 Prozent schwächer bei 4’899.55 Punkten in den Handel, nach 5’074.08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 4’835.04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’246.57 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 07.03.2025, den Stand von 5’770.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’909.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, stand der S&P 500 bei 5’204.34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13.74 Prozent nach unten. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’147.43 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 10.66 Prozent auf 33.00 USD), Dollar Tree (+ 7.83 Prozent auf 72.84 USD), Teradyne (+ 6.04 Prozent auf 72.87 USD), Micron Technology (+ 5.64 Prozent auf 68.37 USD) und Broadcom (+ 5.37 Prozent auf 154.14 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Advance Auto Parts (-7.37 Prozent auf 32.43 USD), Tractor Supply (-5.82 Prozent auf 49.35 USD), Home Depot (-5.82 Prozent auf 309.20 EUR), Stanley Black Decker (-5.74 Prozent auf 59.27 USD) und Genuine Parts (-5.54 Prozent auf 110.34 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 164’789’107 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

