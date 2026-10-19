Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu

Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.81 Prozent auf 7’721.32 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63.665 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.533 Prozent auf 7’700.25 Punkte an der Kurstafel, nach 7’659.44 Punkten am Vortag.

Bei 7’684.79 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’731.18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7’650.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’457.69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’664.01 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 7.82 Prozent auf 245.65 USD), Sandisk (+ 7.71 Prozent auf 1’399.49 USD), Datadog A (+ 7.64 Prozent auf 265.99 USD), Teradyne (+ 6.71 Prozent auf 346.82 USD) und Western Digital (+ 6.60 Prozent auf 353.90 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen NRG Energy (-4.11 Prozent auf 99.49 USD), The Mosaic (-3.64 Prozent auf 18.14 USD), Alexandria Real Estate Equities (-3.45 Prozent auf 40.19 USD), Ameriprise Financial (-3.18 Prozent auf 484.88 USD) und Eversource Energy (-3.06 Prozent auf 64.81 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’336’991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.598 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.80 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch