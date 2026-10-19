Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’369 -0.2%  SPI 20’271 -0.1%  Dow 51’980 0.0%  DAX 25’320 -1.2%  Euro 0.9263 0.0%  EStoxx50 6’145 -1.0%  Gold 4’139 -0.6%  Bitcoin 67’639 0.1%  Dollar 0.8263 0.1%  Öl 110.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Arthur Hayes setzt gegen den KI-Hype – darauf wettet er
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Suche...
Plus500 Depot

S&P 500 998434 / US78378X1072

7’700.97
Pkt
41.53
Pkt
0.54 %
19:26:29
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index-Performance 19.10.2026 18:00:48

Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu

Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.81 Prozent auf 7’721.32 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63.665 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.533 Prozent auf 7’700.25 Punkte an der Kurstafel, nach 7’659.44 Punkten am Vortag.

Bei 7’684.79 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’731.18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7’650.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’457.69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’664.01 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 7.82 Prozent auf 245.65 USD), Sandisk (+ 7.71 Prozent auf 1’399.49 USD), Datadog A (+ 7.64 Prozent auf 265.99 USD), Teradyne (+ 6.71 Prozent auf 346.82 USD) und Western Digital (+ 6.60 Prozent auf 353.90 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen NRG Energy (-4.11 Prozent auf 99.49 USD), The Mosaic (-3.64 Prozent auf 18.14 USD), Alexandria Real Estate Equities (-3.45 Prozent auf 40.19 USD), Ameriprise Financial (-3.18 Prozent auf 484.88 USD) und Eversource Energy (-3.06 Prozent auf 64.81 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’336’991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.598 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.80 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Analysen zu Sandisk Corp

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Zebra Technologies: Die Augen der Roboter – die nächste KI-Chance?
10:01 Das Rückgrat des Welthandels
09:39 SG-Marktüberblick: 19.10.2026
09:08 MI-Titel weiter gefragt
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste ausgeweitet
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’909.12 19.99 SJYB2U
Short 15’218.95 13.97 SS9BDU
Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Alexandria Real Estate Equities Inc. 35.89 -2.71% Alexandria Real Estate Equities Inc.
Ameriprise Financial Inc 430.80 -3.11% Ameriprise Financial Inc
Datadog Inc Registered Shs -A- 209.99 2.78% Datadog Inc Registered Shs -A-
Eversource Energy 57.49 -2.89% Eversource Energy
First Republic Bank 0.00 0.00% First Republic Bank
Intel Corp. 77.68 2.26% Intel Corp.
Marvell Technology 202.01 4.19% Marvell Technology
NRG Energy Inc. 82.21 -3.93% NRG Energy Inc.
NVIDIA Corp. 180.44 0.96% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1’147.98 3.93% Sandisk Corp
Seagate Technology 541.59 -3.79% Seagate Technology
Teradyne Inc. 285.61 4.10% Teradyne Inc.
The Mosaic Co 14.94 -3.40% The Mosaic Co
Western Digital Corp. 289.84 3.86% Western Digital Corp.
Western Union Company 5.07 -0.55% Western Union Company

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’700.64 0.54%