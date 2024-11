Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.43 Prozent höher bei 5’895.89 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 50.373 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.048 Prozent fester bei 5’873.45 Punkten in den Montagshandel, nach 5’870.62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’865.95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’908.12 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 18.10.2024, den Wert von 5’864.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, notierte der S&P 500 bei 5’554.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der S&P 500 4’514.02 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 24.31 Prozent aufwärts. 6’017.31 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 20.78 Prozent auf 22.44 USD), Henry Schein (+ 7.46 Prozent auf 73.89 USD), CVS Health (+ 6.11) Prozent auf 56.44 USD), Moderna (+ 5.73 Prozent auf 38.96 USD) und Advance Auto Parts (+ 5.36 Prozent auf 39.71 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Palantir (-6.37 Prozent auf 61.58 USD), DXC Technology (-4.52 Prozent auf 19.87 USD), Eli Lilly (-3.94 Prozent auf 716.79 USD), Best Buy (-3.82 Prozent auf 89.12 USD) und Lumen Technologies (-3.75 Prozent auf 8.22 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24’191’777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.302 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch