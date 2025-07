Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Am Montag steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.14 Prozent im Plus bei 6’268.66 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 48.415 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.122 Prozent leichter bei 6’252.10 Punkten in den Handel, nach 6’259.75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’271.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’239.22 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, notierte der S&P 500 bei 5’976.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’405.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 5’615.35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6.82 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’290.22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Autodesk (+ 5.57 Prozent auf 296.00 USD), Fortinet (+ 4.15 Prozent auf 103.18 USD), Palantir (+ 3.80 Prozent auf 147.50 USD), NortonLifeLock (+ 3.50 Prozent auf 29.70 USD) und Expand Energy (+ 3.30 Prozent auf 109.05 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Waters (-11.98 Prozent auf 310.64 USD), Gap (-5.52 Prozent auf 21.57 USD), Constellation Brands A (-4.56 Prozent auf 164.34 USD), Halliburton (-4.25 Prozent auf 22.10 USD) und Micron Technology (-4.13 Prozent auf 119.39 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 20’839’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.450 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

