Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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12.10.2026 20:03:37
Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag leichter
Der S&P 500 kommt am ersten Tag der Woche nicht vom Fleck.
Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.11 Prozent auf 7’802.99 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 65.083 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.037 Prozent auf 7’814.41 Punkte an der Kurstafel, nach 7’811.54 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’801.18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’821.67 Punkten.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’656.98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 7’575.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6’552.51 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit VF (+ 5.53 Prozent auf 15.83 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.17 Prozent auf 748.61 USD), Biogen (+ 4.14 Prozent auf 235.05 USD), Medtronic (+ 4.00 Prozent auf 92.02 USD) und eBay (+ 3.65 Prozent auf 116.29 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Lumentum (-10.69 Prozent auf 985.45 USD), Cerebras Systems (-10.09 Prozent auf 147.60 USD), Coherent (-8.68 Prozent auf 285.50 USD), Bloom Energy (-7.32 Prozent auf 259.98 USD) und Corning (-6.64 Prozent auf 146.28 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 8’539’801 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.90 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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