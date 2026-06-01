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NASDAQ Composite aktuell 01.06.2026 22:33:50

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in Grün

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in Grün

Der NASDAQ Composite notierte am Abend im Plus.

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Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.42 Prozent fester bei 27’086.81 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.074 Prozent auf 26’952.58 Punkte an der Kurstafel, nach 26’972.62 Punkten am Vortag.

Bei 26’913.12 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27’190.21 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25’114.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22’668.21 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19’113.77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.57 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nortech Systems (+ 18.29 Prozent auf 17.66 USD), Ceva (+ 11.83 Prozent auf 44.71 USD), Oracle (+ 9.91 Prozent auf 248.15 USD), Innodata (+ 9.85 Prozent auf 115.32 USD) und Salesforce (+ 9.68 Prozent auf 209.60 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Americas Car-Mart (-44.18 Prozent auf 6.86 USD), QUALCOMM (-8.78 Prozent auf 228.99 USD), FormFactor (-7.64 Prozent auf 115.07 USD), Nissan Motor (-6.78 Prozent auf 2.36 USD) und Cerus (-6.58 Prozent auf 2.84 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53’752’000 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.380 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 12.82 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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