Montagshandel in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag leichter

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.06 Prozent schwächer bei 26’674.57 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.038 Prozent tiefer bei 26’680.44 Punkten in den Montagshandel, nach 26’690.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26’724.63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’593.96 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’281.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der NASDAQ Composite 26’247.08 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’450.02 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14.80 Prozent. Bei 27’190.21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Patterson-UTI Energy (+ 9.73 Prozent auf 10.83 USD), SMC (+ 7.71 Prozent auf 490.50 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.84 Prozent auf 530.00 USD), Akamai (+ 6.43 Prozent auf 117.65 USD) und Dorel Industries (+ 5.98 Prozent auf 1.17 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Ceva (-13.34 Prozent auf 33.51 USD), AXT (-13.05 Prozent auf 77.02 USD), Donegal Group B (-11.75 Prozent auf 21.17 USD), AAON (-8.78 Prozent auf 86.50 USD) und Park-Ohio (-7.10 Prozent auf 48.78 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 19’371’781 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.691 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch