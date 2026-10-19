NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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19.10.2026 16:01:00
Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am ersten Tag der Woche aufwärts.
Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ 1.18 Prozent stärker bei 29’531.22 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.21 Prozent stärker bei 29’539.31 Punkten, nach 29’187.55 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’513.19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’611.47 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 29’644.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 28’592.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24’817.95 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17.16 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Sandisk (+ 6.55 Prozent auf 1’384.42 USD), Western Digital (+ 5.60 Prozent auf 350.60 USD), Intel (+ 5.56 Prozent auf 94.85 USD), Teradyne (+ 4.76 Prozent auf 340.48 USD) und Marvell Technology (+ 4.70 Prozent auf 238.53 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Copart (-1.87 Prozent auf 27.35 USD), Booking (-1.69 Prozent auf 160.68 USD), PayPal (-1.62 Prozent auf 50.36 EUR), Intuit (-1.43 Prozent auf 320.51 USD) und Netflix (-1.33 Prozent auf 69.59 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Die CoreWeave-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’456’331 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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