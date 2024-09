Montagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich fester

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.31 Prozent auf 19’852.20 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.289 Prozent fester bei 19’848.71 Punkten in den Handel, nach 19’791.49 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 19’797.82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19’892.78 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19’720.87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Stand von 19’700.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 14’701.10 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 20.00 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 4.93 Prozent auf 250.00 USD), JDcom (+ 4.24 Prozent auf 29.76 USD), Intel (+ 3.30 Prozent auf 22.56 USD), Micron Technology (+ 2.94 Prozent auf 93.57 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2.40 Prozent auf 102.30 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-4.63 Prozent auf 1’091.98 USD), Ross Stores (-2.81 Prozent auf 149.98 USD), Marvell Technology (-2.79 Prozent auf 71.81 USD), CSX (-2.61 Prozent auf 34.02 USD) und Moderna (-2.36 Prozent auf 64.14 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 46’983’539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.109 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch