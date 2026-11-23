Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 6.52 Prozent auf 26’660.12 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ 100 7.43 Prozent fester bei 26’889.29 Punkten, nach 25’028.98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 26’386.42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’018.88 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 28’957.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 29’308.86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’239.57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.77 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 31.01 Prozent auf 164.46 USD), CoreWeave (+ 20.43 Prozent auf 47.58 USD), Nebius (+ 20.35 Prozent auf 97.86 USD), Astera Labs (+ 20.10 Prozent auf 216.60 USD) und Micron Technology (+ 18.28 Prozent auf 703.20 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil CrowdStrike (-11.01 Prozent auf 204.19 USD), Monster Beverage (-2.27 Prozent auf 42.70 USD), Kraft Heinz Company (-0.95 Prozent auf 25.15 USD), Comcast (-0.86 Prozent auf 24.69 USD) und Paychex (-0.86 Prozent auf 111.66 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 126’784’997 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.524 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Micron Technology-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch