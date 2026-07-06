Montagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Schlussendlich sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.26 Prozent auf 29’697.87 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.840 Prozent stärker bei 29’575.57 Punkten, nach 29’329.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’847.75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’553.62 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28’957.60 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.04.2026, den Stand von 24’192.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 22’866.97 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17.82 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Western Digital (+ 7.14 Prozent auf 577.46 USD), Tesla (+ 6.69 Prozent auf 419.77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.61 Prozent auf 552.05 USD), Astera Labs (+ 6.48 Prozent auf 432.74 USD) und Seagate Technology (+ 5.86 Prozent auf 868.26 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Rocket Lab (-7.34 Prozent auf 93.09 USD), O Reilly Automotive (-6.66 Prozent auf 84.24 USD), Keurig Dr Pepper (-4.65 Prozent auf 31.75 USD), Mondelez (-2.86 Prozent auf 59.17 USD) und Copart (-2.57 Prozent auf 29.24 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’150’759 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.127 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch