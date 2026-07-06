Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’274 -1.0%  SPI 20’167 -0.8%  Dow 53’056 0.3%  DAX 25’818 0.2%  Euro 0.9211 0.2%  EStoxx50 6’398 -0.2%  Gold 4’165 -0.3%  Bitcoin 51’658 1.1%  Dollar 0.8050 0.2%  Öl 72.1 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zwischenwahlen und Aktienmarkt: Steht ein klassischer Sommer-Einbruch bevor?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX an der Börse: Das sagt der IPO-Erfolg über Microsofts Kursflaute aus
Microsoft-Aktie: Neuer Steuerbericht zeigt milliardenschwere Irland-Struktur
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

29’697.87
Pkt
368.66
Pkt
1.26 %
23:16:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

NASDAQ 100-Marktbericht 06.07.2026 22:33:39

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Schlussendlich sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.26 Prozent auf 29’697.87 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.840 Prozent stärker bei 29’575.57 Punkten, nach 29’329.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’847.75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’553.62 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28’957.60 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.04.2026, den Stand von 24’192.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 22’866.97 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17.82 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Western Digital (+ 7.14 Prozent auf 577.46 USD), Tesla (+ 6.69 Prozent auf 419.77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.61 Prozent auf 552.05 USD), Astera Labs (+ 6.48 Prozent auf 432.74 USD) und Seagate Technology (+ 5.86 Prozent auf 868.26 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Rocket Lab (-7.34 Prozent auf 93.09 USD), O Reilly Automotive (-6.66 Prozent auf 84.24 USD), Keurig Dr Pepper (-4.65 Prozent auf 31.75 USD), Mondelez (-2.86 Prozent auf 59.17 USD) und Copart (-2.57 Prozent auf 29.24 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’150’759 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.127 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?

In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:43 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekordfahrt mit Fragezeichen
09:30 Marktüberblick: Versorgerwerte gesucht
08:47 SMI setzt Höhenflug fort
07:51 SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
02.07.26 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
02.07.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Komax Holding AG
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’851.40 19.76 SCB4UU
Short 15’155.14 13.94 SX0BIU
Short 15’749.31 8.88 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’274.42 06.07.2026 17:30:00
Long 13’683.09 19.90 S2B93U
Long 13’341.75 13.61 SYBVIU
Long 12’786.70 8.96 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Gold, Öl & Co. in KW 27: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen: CEO sieht Nachholbedarf bei Rüstungsaufträgen
Kein Preisschock trotz Iran-Krieg: Wie China den Ölmarkt im Alleingang stabilisiert
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
RENK-Aktie mit Gewinnen: Jefferies bleibt bei "Buy" nach David-Brown-Defence-Übernahme
SpaceX an der Börse: Das sagt der IPO-Erfolg über Microsofts Kursflaute aus
Anthropic vor dem Börsengang: Das sollten Anleger zur geplanten Erstnotiz wissen
SpaceX-Aktie vor Indexaufnahme gesucht: Welche Bedeutung hat der NASDAQ 100-Einstieg wirklich?

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 27: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’697.87 1.26%