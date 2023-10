Montagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1.09 Prozent fester bei 14’335.51 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.730 Prozent auf 14’283.98 Punkte an der Kurstafel, nach 14’180.42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14’225.86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’388.20 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 14’715.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15’750.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Stand von 11’546.21 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 31.97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’932.05 Punkten. Bei 10’696.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Charter A (+ 4.78 Prozent auf 389.80 USD), Amazon (+ 3.89 Prozent auf 132.71 USD), Adobe (+ 3.70 Prozent auf 526.94 USD), Warner Bros Discovery (+ 3.14 Prozent auf 9.85 USD) und Netflix (+ 3.07 Prozent auf 410.08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen ON Semiconductor (-21.77 Prozent auf 65.34 USD), NXP Semiconductors (-5.00 Prozent auf 170.18 USD), DexCom (-4.91 Prozent auf 84.91 USD), Tesla (-4.79 Prozent auf 197.36 USD) und Enphase Energy (-4.18 Prozent auf 78.66 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’076’651 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.491 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.28 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch