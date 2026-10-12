Montagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.41 Prozent tiefer bei 30’757.57 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.282 Prozent tiefer bei 30’796.04 Punkten, nach 30’883.15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 30’716.69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’813.96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 29’368.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’825.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’221.75 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 22.02 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.70 Prozent auf 745.25 USD), Shopify A (+ 2.77 Prozent auf 175.59 USD), Intuit (+ 2.47 Prozent auf 310.23 USD), Diamondback Energy (+ 2.40 Prozent auf 196.74 USD) und T-Mobile US (+ 1.94 Prozent auf 151.46 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Sandisk (-5.92 Prozent auf 1’488.24 USD), Lumentum (-5.52 Prozent auf 1’042.44 USD), Teradyne (-3.91 Prozent auf 386.93 USD), Micron Technology (-3.90 Prozent auf 988.91 USD) und Nebius (-3.39 Prozent auf 213.58 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’975’287 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat mit 5.91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch