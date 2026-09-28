NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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28.09.2026 18:00:38
Montagshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittag leichter
Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer.
Um 17:58 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.21 Prozent auf 30’239.15 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.593 Prozent auf 30’426.63 Punkte an der Kurstafel, nach 30’608.13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’480.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’081.06 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’433.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 29’118.24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’503.85 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 19.97 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 2.90 Prozent auf 385.59 USD), Intuitive Surgical (+ 2.27 Prozent auf 414.37 USD), CrowdStrike (+ 2.26 Prozent auf 257.82 USD), NVIDIA (+ 2.07 Prozent auf 229.73 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 1.75 Prozent auf 176.34 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Arm (-8.64 Prozent auf 283.50 USD), Intel (-6.71 Prozent auf 114.75 USD), QUALCOMM (-6.65 Prozent auf 188.54 USD), DoorDash (-6.28 Prozent auf 181.21 USD) und Lumentum (-6.16 Prozent auf 883.66 USD) unter Druck.
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’168’901 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.766 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien
Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6.32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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