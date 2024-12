Montagshandel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Zum Handelsende gab der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.97 Prozent auf 42’573.73 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.052 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.349 Prozent fester bei 43’142.37 Punkten in den Montagshandel, nach 42’992.21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 42’863.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42’263.51 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44’910.65 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 30.09.2024, bei 42’330.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der Dow Jones mit 37’689.54 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12.88 Prozent aufwärts. Bei 45’073.63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 0.35 Prozent auf 137.49 USD), UnitedHealth (-0.43 Prozent auf 507.80 USD), Goldman Sachs (-0.46 Prozent auf 573.55 USD), Caterpillar (-0.51 Prozent auf 363.01 USD) und Travelers (-0.64 Prozent auf 239.87 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-2.32 Prozent auf 74.65 USD), Boeing (-2.31 Prozent auf 176.55 USD), Procter Gamble (-1.44 Prozent auf 167.09 USD), McDonalds (-1.37 Prozent auf 289.60 USD) und Merck (-1.33 Prozent auf 98.37 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 38’050’197 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.706 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.71 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch