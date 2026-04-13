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Index-Performance im Blick 13.04.2026 22:34:06

Montagshandel in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Montagshandel in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Der Dow Jones verzeichnete am Montag Kursgewinne.

Procter & Gamble
114.55 CHF -1.09%
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Am Montag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.63 Prozent fester bei 48’218.25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18.518 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.590 Prozent auf 48’199.39 Punkte an der Kurstafel, nach 47’916.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 47’505.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48’221.37 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 13.03.2026, mit 46’558.47 Punkten bewertet. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 49’191.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 40’212.71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0.339 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4.76 Prozent auf 172.82 USD), Microsoft (+ 3.64 Prozent auf 384.37 USD), American Express (+ 3.29 Prozent auf 323.82 USD), IBM (+ 3.06 Prozent auf 237.82 USD) und UnitedHealth (+ 2.85 Prozent auf 313.00 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Goldman Sachs (-1.87 Prozent auf 890.79 USD), Walmart (-1.74 Prozent auf 124.57 USD), Coca-Cola (-1.37 Prozent auf 76.41 USD), Verizon (-1.35 Prozent auf 45.42 USD) und Procter Gamble (-1.09 Prozent auf 143.58 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’150’293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.919 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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