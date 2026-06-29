Montagshandel in New York: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

Am Montag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1.18 Prozent auf 7’440.43 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60.957 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.533 Prozent auf 7’393.21 Punkte an der Kurstafel, nach 7’354.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7’444.32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’348.88 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’580.06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der S&P 500 mit 6’368.85 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der S&P 500 mit 6’173.07 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.49 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 19.04 Prozent auf 216.16 USD), Corning (+ 15.67 Prozent auf 255.69 USD), KLA (+ 11.97 Prozent auf 278.39 USD), Western Digital (+ 11.16 Prozent auf 651.88 USD) und Fortune Brands Home Security (+ 10.90 Prozent auf 50.97 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Super Micro Computer (-8.10 Prozent auf 28.15 USD), Copart (-8.02 Prozent auf 28.10 USD), Gap (-7.32 Prozent auf 18.73 USD), Ulta Beauty (-6.00 Prozent auf 459.12 USD) und Martin Marietta Materials (-5.65 Prozent auf 581.23 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der ConAgra Foods-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 64’389’323 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.083 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.19 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch