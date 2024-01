Montagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels steigen

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 2.11 Prozent höher bei 16’649.87 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.296 Prozent stärker bei 16’354.22 Punkten in den Handel, nach 16’305.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’349.39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16’655.23 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, lag der NASDAQ 100 bei 16’084.69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 14’973.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 11’040.35 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 6.99 Prozent auf 64.11 USD), NVIDIA (+ 6.43 Prozent auf 522.53 USD), CrowdStrike (+ 5.58 Prozent auf 261.28 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.48 Prozent auf 146.18 USD) und Fortinet (+ 5.01 Prozent auf 61.26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Baker Hughes (-2.93 Prozent auf 32.44 USD), JDcom (-2.70 Prozent auf 25.96 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1.13 Prozent auf 902.88 USD), Keurig Dr Pepper (-0.50 Prozent auf 31.81 USD) und Honeywell (-0.43 Prozent auf 202.66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 20’341’367 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.575 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch