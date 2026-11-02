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Index-Bewegung 02.11.2026 15:58:14

Montagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag

Montagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am ersten Tag der Woche.

Vodafone Group
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Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.02 Prozent fester bei 10’731.94 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.262 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent schwächer bei 10’729.46 Punkten, nach 10’729.78 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 10’684.69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’748.95 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 02.10.2026, mit 10’461.95 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’868.05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9’717.25 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.85 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit StJamess Place (+ 3.75 Prozent auf 10.79 GBP), Fresnillo (+ 3.55 Prozent auf 23.14 GBP), Antofagasta (+ 3.49 Prozent auf 32.35 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3.48 Prozent auf 4.17 GBP) und Weir Group (+ 3.36 Prozent auf 26.42 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ithaca Energy (-5.71 Prozent auf 2.86 GBP), BP (-3.46 Prozent auf 6.06 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.53 Prozent auf 39.35 GBP), Vodafone Group (-1.93 Prozent auf 1.17 GBP) und AstraZeneca (-1.45 Prozent auf 137.58 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 110’573’759 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274.828 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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