Montagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.29 Prozent leichter bei 7’684.30 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.396 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 7’706.28 Punkten in den Montagshandel, nach 7’706.28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7’710.78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’676.75 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7’635.09 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wurde der FTSE 100 auf 7’488.20 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, einen Stand von 7’878.66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0.482 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’764.37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’404.08 Punkte.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2.29 Prozent auf 3.61 GBP), Admiral Group (+ 1.86 Prozent auf 25.80 GBP), Pershing Square (+ 1.81) Prozent auf 39.30 GBP), Rentokil Initial (+ 1.45 Prozent auf 4.35 GBP) und Barclays (+ 1.28 Prozent auf 1.66 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-6.98 Prozent auf 4.92 GBP), StJamess Place (-3.92 Prozent auf 6.18 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-3.86 Prozent auf 19.94 GBP), Anglo American (-3.33 Prozent auf 17.27 GBP) und Bunzl (-2.90 Prozent auf 32.10 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 179’255’810 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 188.068 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch