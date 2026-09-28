Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575
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28.09.2026 12:26:20
Montagshandel in London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne
Der FTSE 100 gewinnt aktuell an Wert.
Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.26 Prozent auf 10’723.08 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.179 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’695.19 Punkte an der Kurstafel, nach 10’695.25 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’758.74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’688.59 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 10’824.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’508.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 9’284.83 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7.76 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Barratt Developments (+ 11.65 Prozent auf 3.45 GBP), Howden Joinery Group (+ 4.94 Prozent auf 7.97 GBP), Kingfisher (+ 2.83) Prozent auf 3.38 GBP), Compass Group (+ 2.14 Prozent auf 30.07 USD) und Airtel Africa (+ 2.08 Prozent auf 3.06 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Fresnillo (-6.30 Prozent auf 27.08 GBP), Endeavour Mining (-4.80 Prozent auf 43.08 GBP), Antofagasta (-2.98 Prozent auf 36.19 GBP), Anglo American (-2.87 Prozent auf 39.26 GBP) und Glencore (-2.37 Prozent auf 5.48 GBP) unter Druck.
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 20’573’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 301.594 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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