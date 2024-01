Montagshandel in London: FTSE 100 am Montagmittag im Plus

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.08 Prozent höher bei 7’467.72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.318 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 7’461.93 Punkte an der Kurstafel, nach 7’461.93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7’461.85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’503.61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wurde der FTSE 100 auf 7’697.51 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 7’402.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 7’770.59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 3.29 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’764.37 Punkten. Bei 7’404.08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Entain (+ 2.90 Prozent auf 9.43 GBP), Barclays (+ 2.50 Prozent auf 1.45 GBP), JD Sports Fashion (+ 2.25 Prozent auf 1.14 GBP), Smith Nephew (+ 2.05 Prozent auf 11.22 GBP) und Segro (+ 1.96 Prozent auf 8.45 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Rio Tinto (-1.75 Prozent auf 52.85 GBP), SSE (-1.45 Prozent auf 17.32 GBP), GSK (-1.41 Prozent auf 15.42 GBP), Glencore (-1.37 Prozent auf 4.07 GBP) und Smurfit Kappa (-1.32 Prozent auf 33.77 EUR).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 7’843’920 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 189.872 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Vodafone Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch