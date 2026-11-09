Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün

Am Montag gewinnt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.77 Prozent auf 4’036.09 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 571.413 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.145 Prozent auf 4’010.87 Punkte an der Kurstafel, nach 4’005.07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’041.73 Punkte, das Tagestief hingegen 4’004.99 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der TecDAX mit 3’978.41 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 4’068.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 3’465.60 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.36 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 6.17 Prozent auf 203.00 EUR), Infineon (+ 3.29 Prozent auf 47.26 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.15 Prozent auf 117.80 EUR), HENSOLDT (+ 2.92 Prozent auf 79.70 EUR) und EVOTEC SE (+ 2.47 Prozent auf 3.24 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil TeamViewer (-2.26 Prozent auf 4.94 EUR), Siemens Healthineers (-2.17 Prozent auf 43.69 EUR), Bechtle (-1.68 Prozent auf 32.86 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.20 Prozent auf 34.54 EUR) und Drägerwerk (-0.39 Prozent auf 102.80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1’255’520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237.935 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch