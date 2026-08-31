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31.08.2026 09:28:18
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.
Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.42 Prozent tiefer bei 4’102.26 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 575.699 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.477 Prozent auf 4’099.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’119.39 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 4’103.54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’096.39 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 3’827.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’160.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 3’703.58 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.19 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.58 Prozent auf 32.08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0.49 Prozent auf 72.00 EUR), Siemens Healthineers (+ 0.23 Prozent auf 39.61 EUR), ATOSS Software (+ 0.20 Prozent auf 102.00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.18 Prozent auf 28.57 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nordex (-1.87 Prozent auf 37.78 EUR), AIXTRON SE (-1.39 Prozent auf 36.09 EUR), Bechtle (-1.21 Prozent auf 37.54 EUR), Sartorius vz (-1.14 Prozent auf 250.60 EUR) und SMA Solar (-1.14 Prozent auf 56.60 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 123’155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 220.822 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.35 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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