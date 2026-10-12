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Index-Performance im Fokus 12.10.2026 12:26:29

Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags

Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags

Der DAX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.54 Prozent stärker bei 25’222.44 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.082 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.477 Prozent auf 25’206.95 Punkte an der Kurstafel, nach 25’087.27 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’268.55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’166.57 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 25’568.56 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25’067.09 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der DAX bei 24’241.46 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.78 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 1.73 Prozent auf 147.88 EUR), Hannover Rück (+ 1.60 Prozent auf 267.40 EUR), Commerzbank (+ 1.50 Prozent auf 38.47 EUR), RWE (+ 1.48 Prozent auf 58.80 EUR) und QIAGEN (+ 1.43 Prozent auf 40.77 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Infineon (-1.24 Prozent auf 58.13 EUR), BASF (-1.04 Prozent auf 51.14 EUR), Brenntag SE (-0.52 Prozent auf 61.80 EUR), Daimler Truck (-0.44 Prozent auf 41.17 EUR) und Continental (-0.40 Prozent auf 68.86 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 2’179’778 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 220.983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7.73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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