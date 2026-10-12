Montagshandel in Frankfurt: SDAX stagniert

Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.00 Prozent höher bei 18’097.74 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90.126 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.250 Prozent fester bei 18’143.45 Punkten in den Handel, nach 18’098.20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18’157.76 Punkte, das Tagestief hingegen 18’078.07 Zähler.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 18’346.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SDAX mit 18’128.23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der SDAX bei 17’124.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.28 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Vincorion (+ 4.04 Prozent auf 18.27 EUR), pbb (+ 3.31 Prozent auf 2.99 EUR), SGL Carbon SE (+ 2.55 Prozent auf 5.62 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.26 Prozent auf 65.65 EUR) und TeamViewer (+ 1.96 Prozent auf 7.04 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-7.66 Prozent auf 2.56 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3.45 Prozent auf 18.46 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2.56 Prozent auf 20.90 EUR), Wacker Neuson SE (-2.43 Prozent auf 22.05 EUR) und Grand City Properties (-2.24 Prozent auf 6.54 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’206’694 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.117 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1.59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch