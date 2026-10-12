Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SDAX im Blick
|
12.10.2026 15:58:17
Montagshandel in Frankfurt: SDAX stagniert
SDAX-Handel am ersten Tag der Woche.
Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.00 Prozent höher bei 18’097.74 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90.126 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.250 Prozent fester bei 18’143.45 Punkten in den Handel, nach 18’098.20 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SDAX betrug 18’157.76 Punkte, das Tagestief hingegen 18’078.07 Zähler.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 18’346.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SDAX mit 18’128.23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der SDAX bei 17’124.72 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.28 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Vincorion (+ 4.04 Prozent auf 18.27 EUR), pbb (+ 3.31 Prozent auf 2.99 EUR), SGL Carbon SE (+ 2.55 Prozent auf 5.62 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.26 Prozent auf 65.65 EUR) und TeamViewer (+ 1.96 Prozent auf 7.04 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-7.66 Prozent auf 2.56 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3.45 Prozent auf 18.46 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2.56 Prozent auf 20.90 EUR), Wacker Neuson SE (-2.43 Prozent auf 22.05 EUR) und Grand City Properties (-2.24 Prozent auf 6.54 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’206’694 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.117 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1.59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX stagniert (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.26
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Balance sheet investment in Vected; hidden champion in optronics for defence and security (EQS Group)
|
25.09.26
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Bilanz-Investment in Vected; Hidden-Champion in der Optronik für Verteidigung und Sicherheit (EQS Group)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der SDAX mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
|10.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|08.05.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|10.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|08.05.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|10.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|08.05.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|28.11.24
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18’071.33
|-0.15%
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.