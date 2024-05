Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Letztendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 1.13 Prozent fester bei 26’598.80 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 238.490 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26’307.29 Zählern und damit 0.025 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’300.82 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’637.31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’307.29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26’915.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25’820.64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Wert von 27’619.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gab der Index bereits um 0.893 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27’286.23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25’075.79 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit KION GROUP (+ 3.44 Prozent auf 44.46 EUR), Aurubis (+ 3.14 Prozent auf 69.05 EUR), Talanx (+ 2.81 Prozent auf 71.25 EUR), United Internet (+ 2.41 Prozent auf 22.94 EUR) und freenet (+ 2.31 Prozent auf 25.74 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Nordex (-1.75 Prozent auf 13.49 EUR), EVOTEC SE (-1.59 Prozent auf 9.63 EUR), Ströer SE (-1.53 Prozent auf 61.10 EUR), Sixt SE St (-1.46 Prozent auf 77.85 EUR) und SMA Solar (-1.22 Prozent auf 49.44 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’482’151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 17.895 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5.49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.54 Prozent bei der RTL-Aktie an.

