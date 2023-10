Montagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.36 Prozent höher bei 25’046.10 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 228.847 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.102 Prozent auf 24’981.93 Punkte an der Kurstafel, nach 24’956.39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 25’105.31 Punkte, das Tagestief hingegen 24’978.64 Zähler.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 27’316.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27’860.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, bewegte sich der MDAX bei 22’332.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 1.69 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 29’815.39 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit KION GROUP (+ 3.05 Prozent auf 35.09 EUR), thyssenkrupp (+ 2.49 Prozent auf 6.83 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2.05 Prozent auf 5.58 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.67 Prozent auf 112.30 EUR) und RTL (+ 1.48 Prozent auf 32.90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-1.57 Prozent auf 61.38 EUR), AIXTRON SE (-1.46 Prozent auf 29.66 EUR), ENCAVIS (-1.17 Prozent auf 12.23 EUR), Bechtle (-0.93 Prozent auf 42.59 EUR) und EVOTEC SE (-0.88 Prozent auf 16.91 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 330’855 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 15.520 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch