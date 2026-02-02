Montagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.21 Prozent fester bei 31’231.26 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 367.731 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.313 Prozent auf 31’066.81 Punkte an der Kurstafel, nach 31’164.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 31’263.06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’973.93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 30’979.74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 29’751.62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26’730.94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0.812 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32’383.56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 30’597.95 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 3.38 Prozent auf 76.45 EUR), Talanx (+ 2.91 Prozent auf 109.60 EUR), Delivery Hero (+ 2.80 Prozent auf 24.26 EUR), PUMA SE (+ 1.62 Prozent auf 21.99 EUR) und Lufthansa (+ 1.54 Prozent auf 8.83 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen thyssenkrupp (-2.61 Prozent auf 11.00 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.53 Prozent auf 96.35 EUR), HENSOLDT (-2.51 Prozent auf 81.55 EUR), WACKER CHEMIE (-2.26 Prozent auf 67.10 EUR) und LANXESS (-2.12 Prozent auf 17.09 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 983’204 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36.736 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5.21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Evonik lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.60 Prozent.

