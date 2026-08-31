Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0.87 Prozent schwächer bei 26’341.00 Punkten.

Bei 26’317.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26’539.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’715.00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’030.00 Punkten. Am letzten Handelstag im August, dem 31.08.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23’966.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7.23 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Continental (+ 2.17 Prozent auf 71.52 EUR), Brenntag SE (+ 1.85 Prozent auf 62.88 EUR), Zalando (+ 1.82 Prozent auf 24.60 EUR), BASF (+ 1.58 Prozent auf 53.35 EUR) und Scout24 (+ 0.56 Prozent auf 80.90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-4.37 Prozent auf 143.16 EUR), Vonovia SE (-2.95 Prozent auf 19.27 EUR), Rheinmetall (-2.44 Prozent auf 1’126.40 EUR), Heidelberg Materials (-2.35 Prozent auf 166.05 EUR) und QIAGEN (-1.90 Prozent auf 36.88 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’964’463 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220.942 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch