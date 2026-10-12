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Kursentwicklung im Fokus 12.10.2026 17:58:27

Montagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

Montagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

Der DAX befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

Daimler Truck
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Am Montag ging es im DAX via XETRA letztendlich um 0.72 Prozent auf 25’267.67 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.082 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0.477 Prozent stärker bei 25’206.95 Punkten, nach 25’087.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’166.57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’315.75 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 25’568.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der DAX bei 25’067.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24’241.46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2.97 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2.46 Prozent auf 962.20 EUR), RWE (+ 2.28 Prozent auf 59.26 EUR), SAP SE (+ 1.57 Prozent auf 194.46 EUR), Fresenius SE (+ 1.52 Prozent auf 43.00 EUR) und Hannover Rück (+ 1.44 Prozent auf 267.00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-2.79 Prozent auf 57.22 EUR), Daimler Truck (-0.85 Prozent auf 41.00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.82 Prozent auf 39.27 EUR), BASF (-0.79 Prozent auf 51.27 EUR) und Continental (-0.78 Prozent auf 68.60 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 8’922’839 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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01.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Fresenius Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.09.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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