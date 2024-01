Montagshandel in Europa: STOXX 50 legt am Montagmittag zu

Um 12:09 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.19 Prozent nach oben auf 4’059.53 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.001 Prozent höher bei 4’051.72 Punkten, nach 4’051.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’051.72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’077.62 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’078.15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3’823.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, lag der STOXX 50 bei 3’867.83 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0.793 Prozent. Bei 4’124.90 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Zählern registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.49 Prozent auf 36.16 CHF), UBS (+ 1.44 Prozent auf 25.34 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.26 Prozent auf 44.28 EUR), Bayer (+ 1.19 Prozent auf 32.78 EUR) und Siemens (+ 1.06 Prozent auf 162.64 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Enel (-4.46 Prozent auf 6.36 EUR), Rio Tinto (-1.75 Prozent auf 52.85 GBP), GSK (-1.41 Prozent auf 15.42 GBP), Glencore (-1.37 Prozent auf 4.07 GBP) und Reckitt Benckiser (-0.88 Prozent auf 55.31 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’813’516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 437.972 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.08 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

